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Kasımpaşa Harun Tekin için devrede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Kulüpler arası ilk temas kuruldu.

Kasımpaşa Harun Tekin için devrede

Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.

Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu. (TRT Spor)

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