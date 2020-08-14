Kasımpaşa Harun Tekin için devrede

Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti.
Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temas kuruldu. (TRT Spor)
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