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Kasımpaşa-Hatayspor maçının ardından

06.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: "Takımımız son haftalarda çok iyi futbol oynuyor. Futbolun bütün imkanlarını kullanarak gol arıyor. Geçen hafta Fenerbahçe maçında olmadı ama çok pozisyonumuz vardı. Bugünkü maçta yakaladığımız pozisyonların çoğunu arkadaşlarımız değerlendirdi"

İSTANBUL (AA) - Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un ayrıntılı bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Savaş, Atakaş Hatayspor'un Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın centilmence geçtiğini belirten Savaş, "Takımımız son haftalarda çok iyi futbol oynuyor. Futbolun bütün imkanlarını kullanarak gol arıyor. Geçen hafta Fenerbahçe maçında olmadı ama çok pozisyonumuz vardı. Bugünkü maçta yakaladığımız pozisyonların çoğunu arkadaşlarımız değerlendirdi. Farklı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Hatayspor'un başarısının tesadüf olmadığını aktaran Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş yıldır yapılan çok ayrıntılı çalışmanın ürünü bir takım. Her şey tepeden tırnağa ayrıntılı çalışıldı. Bundan sonra biz hem milli takıma hem de uluslararası platformda kendini kabul ettirmiş futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Boupendza gibi bugün gördüğünüz Kamara gibi bir çok genci alıp futbol piyasasına sürmek istiyoruz. Ayrıca genç takımlarımıza milli takım için önem veriyoruz. Onun da altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah bir kaç yıl içerisinde milli takıma vereceğimiz futbolcularımız olacak."

Ara transfer döneminin gözde isimlerinden Boupendza'nın transfer durumuyla ilgili soruyu cevaplayan Savaş, "İstanbul'dan 4 büyük takımımız istedi. Onların dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan teklifler aldık. 5,5 milyonu bulan teklifler oldu, bunun dışında bonuslar vardı. Bu kadar yetenekli bir futbolcuyu bence dünya piyasalarında çok göremiyorsunuz. Avrupa piyasasında da 25 futbolcunun 8. sırasındaki oyuncu olarak adlandırılıyor. Ben inanıyorum ki ikinci sezonun sonunda bu değerlendirme daha da yukarı çıkacaktır. Yıl sonunda her şeyi değerlendireceğiz, hem oyuncunun hem de kulübün hayrına olan bir sonuca ulaşırsa transferi olur." şeklinde cevap verdi.

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