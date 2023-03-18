Kasımpaşa ile Ümraniyespor yenişemedi!

Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Ümraniyespor'un sayısı ise 41. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste ikinci kez puan kaybeden Kasımpaşa, 26 puanla 12. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 22 puanla 19. basamakta yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

