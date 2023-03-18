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Kasımpaşa ile Ümraniyespor yenişemedi!

18.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçta taraflar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa ile Ümraniyespor yenişemedi!

Kasımpaşa ile HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Ümraniyespor'un sayısı ise 41. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic'ten geldi.

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Bu skorun ardından üst üste ikinci kez puan kaybeden Kasımpaşa, 26 puanla 12. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 22 puanla 19. basamakta yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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