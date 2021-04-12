Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor berabere kaldı

Süper Lig'de 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Hem Kasımpaşa hem de Helenex Yeni Malatyaspor, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da sonuç almakta başarılı olamadı.

Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 36, Helenex Yeni Malatyaspor 34 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Helenex Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

