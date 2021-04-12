SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor berabere kaldı

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor berabere kaldı

12.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta kazanan çıkmadı. İşte detaylar...

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor berabere kaldı

Süper Lig'de 34. hafta maçında Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Hem Kasımpaşa hem de Helenex Yeni Malatyaspor, gol bulabilmek adına zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmeye çalıştı. Ancak iki takım da sonuç almakta başarılı olamadı.

Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 36, Helenex Yeni Malatyaspor 34 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Helenex Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
Kasımpaşa'dan Beşiktaş sözleri: Bizim maçımızdıKasımpaşa'dan Beşiktaş sözleri: Bizim maçımızdı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası

Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası

EGM'den "#12Nisan" paylaşımlarıyla ilgili flaş açıklama

EGM'den "#12Nisan" paylaşımlarıyla ilgili flaş açıklama

Süper Lig ekibinden TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Süper Lig ekibinden TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Talisca Süper Lig'e göz kırptı

Talisca Süper Lig'e göz kırptı

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu

İşte Radamel Falcao'nun son durumu

İşte Radamel Falcao'nun son durumu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.