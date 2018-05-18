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Kasımpaşa, Koita'ya imzayı attırdı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 27 yaşındaki Fransız forveti Bangaly-Fode Koita'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kasımpaşa, Koita'ya imzayı attırdı

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Bangaly-Fode Koita, Kemerburgaz Tesisleri'nde, Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

Koita, 2016-2017 sezonu başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

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Fode Koita Kasımpaşa

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