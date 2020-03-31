Kasımpaşa Kulübü işten çıkarma ve maaş kesintisi yapmayacak

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler." ifadeleriyle başladı.
ALKIŞLANACAK HAREKET
Kulüp başkanı Turgay Ciner'in isteği doğrultusunda alınan kararlar ise "Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız. Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız. Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz. Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz. Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız. Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz." şeklinde açıklandı.
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