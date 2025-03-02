Kasımpaşa maçının ardından Kaan Ayhan'dan çok konuşulacak açıklama! "Tüm Türkiye aramızın açılmasını istiyor"

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının yankıları sürerken karşılaşmanın ardından Kaan Ayhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YANLIŞLAR OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM TÜRKİYE ARAMIZ AÇILSIN İSTİYOR"

Kaan Ayhan, "Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.