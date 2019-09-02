Kasımpaşa, Martin Linnes'i kiraladı

Galatasaray, bir yandan transfer bombalarını ardı ardına patlatırken diğer yandan da kadrosundaki yabancı sınırına çözüm bulmaya çalışıyor. Haber Global'de yer alan habere göre, bu çerçevede Martin Linnes, Kasımpaşa kulübüne 1 yıllığına kiralandı.

Falcao'dan sonra Lemina ve Andone transferleriyle yabancı sınırı konusunda köşeye sıkışan Galatasaray, Linnes'i kiralayarak kadrosunda yer açıyor.

