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Kasımpaşa, Martin Linnes'i kiraladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 02.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Galatasaray yeni transferlerine yabancı kontenjanı açabilmek için sol beki Martin Linnes'i Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiraladı.

Kasımpaşa, Martin Linnes'i kiraladı

Galatasaray, bir yandan transfer bombalarını ardı ardına patlatırken diğer yandan da kadrosundaki yabancı sınırına çözüm bulmaya çalışıyor. Haber Global'de yer alan habere göre, bu çerçevede Martin Linnes, Kasımpaşa kulübüne 1 yıllığına kiralandı.

Falcao'dan sonra Lemina ve Andone transferleriyle yabancı sınırı konusunda köşeye sıkışan Galatasaray, Linnes'i kiralayarak kadrosunda yer açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
martin linnes Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seneye takimin vazgecilmezi olacaktir.. kiralik verilmesi cok mantikli...
kasımpaşa bir kuruş vermeden beleş transfer yapıyor kiralama ücretinin tamamını fetösaray ödeyecektir
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