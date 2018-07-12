SPOR

Kasımpaşa'nın orta sahasına genç transfer

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 12.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın orta sahasına genç transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Uğurcan Yazğılı

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