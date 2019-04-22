Kasımpaşa, sedye görevlisinin paylaşımını kınadı

Kasımpaşa Kulübü, Bursaspor maçındaki sedye görevlisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kınadı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Lig'in 29. haftasında sahamızda oynadığımız Bursaspor maçında, anlaşmalı olduğumuz taşeron firmanın kendini bilmez bir sedye görevlisi sosyal medya hesabından maç esnasında görevli olmasına rağmen Bursaspor camiasını hedef alan çirkin bir paylaşım yapmıştır. Bu paylaşım hem Kulübümüzü hem de herkesi derinden üzmüştür. Kulübümüzün değerleriyle ters düşen bu davranışı kınıyoruz, stadımızda ve statlarımızda böylesi davranışların bir daha yaşanmamasını diliyoruz" denildi.
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