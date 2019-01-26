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Kasımpaşa, Stipe Perica'yi kiraladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 26.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Serie A ekibi Udinese'den 23 yaşındaki Hırvat golcü Stipe Perica'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kasımpaşa, Stipe Perica'yi kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 23 yaşındaki Hırvat forvet Stipe Perica, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

STIPE PERICA KİMDİR?
7 Temmuz 1995 Hırvatistan doğumlu ve 1.92 boyunda olan forvet oyuncusu Perica, futbol hayatına NK Zadar takımı altyapısında başladı. Kariyerine burada devam eden Perica, 2013 yılında İngiltere Premiere Lig takımlarından Chelsea’ye yüksek bir bonservis karşılığında transfer oldu. Chelsea takımı daha sonra Hırvat forveti sırasıyla Nac Breda ve Udinese takımlarına kiraladı. Perica, 2016 yılında ise 4.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer oldu. Bu sezon başında ise Frosinone'de kiralık olarak forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Stipe Perica Kasımpaşa udinese

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