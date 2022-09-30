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Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

30.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Gaziantep FK

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