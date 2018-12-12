SPOR

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 12.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, sezon ortasında ilginç bir hamleye imza attı. Lacivert Beyazlılar, tüm futbolcularının sözleşmelerini 2021'in mayıs ayına kadar uzattı.

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Spor Toto Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır." denildi.

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 2. sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Mbaye Diagne ile Trezeguet, performanslarıyla ön plana çıkmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ DE UZATTI

Kasımpaşa, oyuncuların ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yle de 2021'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.

Mustafa Denizli, bu sezonun ortasında Kemal Özdeş'in yerine göreve gelmişti.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
'Transfer yapacağız''Transfer yapacağız'
Diagne'den 3 büyüklere transfer mesajıDiagne'den 3 büyüklere transfer mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig mustafa denizli

En Çok Okunan Haberler

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı iddiası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Galatasaray'ın Onur Kıvrak'la masaya oturacağı iddia edildi

Galatasaray'ın Onur Kıvrak'la masaya oturacağı iddia edildi

Ersun Yanal Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak! Ücreti TL olarak ödenecek

Ersun Yanal Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak! Ücreti TL olarak ödenecek

Ünal Karaman: Devre arasında ayrılık olabilir!

Ünal Karaman: Devre arasında ayrılık olabilir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli devre arası için 5 milyon euro bütçe istedi

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli devre arası için 5 milyon euro bütçe istedi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
4 büyüklerin yokluğunda bu ayak takımı çıktı meydana
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Paşa'dan flaş Mustafa Denizli kararı!

Mustafa Denizli: Ara transfer dönemini değerlendireceğiz

'Transfer yapacağız'

Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

Diagne'den 3 büyüklere transfer mesajı

Mustafa Denizli: Maç tekrar edilirse tabii ki oynarız

Denizli'den flaş maç tekrarı açıklaması!

Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum

''Türkiye'nin en iyi futbolcusuyum''

Mustafa Denizli: Şampiyon 28 ya da 29. haftada kesinleşebilir

Denizli'nin yeni kehaneti ligi sallayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.