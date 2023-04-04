Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi resmen başladı

Kemal Özdeş ile ilgili son dakika haberleri sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. İşte, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in hayatı ve biyografisi...

KASIMPAŞA'DAN 'KEMAL ÖZDEŞ' AÇIKLAMASI

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş!

Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!"

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

10 Mayıs 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

Kemal Özdeş, 1994'te Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu.

İşte Kemal Özdeş'in teknik direktörlük kariyeri:

2004 Konyaspor

2010-2011 Türkiye U-19

2011-2014 Manisaspor

2014 Gençlerbirliği

2014-2015 Balıkesirspor

2015-2016 Karşıyaka

2016-2018 Kasımpaşa

2018-2019 Göztepe

2019 Kasımpaşa

2020 Yeni Malatyaspor

