Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı | Fırtına yeni seri peşinde

Maç öncesi 8 eksiği bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Fuat Çapa, farklı bir 11 sahaya sürerken, Trabzonspor’da ise 3 eksik bulunuyor. Son haftalardaki başarılı grafik sergileyen Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kasımpaşa karşısında moral bulmak için sahaya çıkıyor.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Kasımpaşa-Trabzonspor Süper Lig mücadelesinde hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor detayları ise haberimizde yer alacak.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tosic, Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Bistrovic, Sadiku, Yusuf, Drinkwater, Varga, Hajradinovic
Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Hüseyin (Serkan), Marlon, Hugo, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme
İSTANBUL’DA RÖVANŞ ZAMANI
Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan ve 7 golün atıldığı maçta Kasımpaşa 4-3’lük skorla galip gelmeyi başarmıştı. Fırtına, 3-1 öne geçmesine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılırken, o karşılaşma Eddie Newton’un son maçı olmuştu. Trabzonspor, bugün İstanbul’da rövanşı almak için sahaya çıkıyor. Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe’ye ligin her iki maçında da kaybetmişti.
EN BÜYÜK KOZ ANTHONY NWAKAEME
Spor Toto Süper Lig’de en son 24. haftadaki Yeni Malatya karşılaşmasında gol atan Anthony Nwakaeme, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı olacak... Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını boş geçen Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını ise çok seviyor. Nwakaeme’nin en çok gol attığı takım Kasımpaşa olduğu biliniyor. İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 lig maçında tam 6 defa rakip fileleri sarsan Nwakaeme’nin ayrıca 2 asisti bulunuyor.
4 maçta 8 defa skora katkı yapan Nwakaeme, müthiş serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Avcı’nın saha içi liderlik görevini verdiği deneyimli yıldız, hücum bölgesinde Trabzonspor’un kilit ismi olacak.
HUGO MASKEYLE OYNAYACAK
Fenerbahçe maçında burnu kırılan Vitor Hugo, özel bir maskeyle sahada oynayacak. Kritik periyotta takımını yalnız bırakmak istemeyen ve çok rahat etmemesine karşın maskeyle oynayabileceğini ifade eden Hugo, ilk 11’de yer alacak. Avcı’nın vazgeçilmezi olan Edgar-Hugo ikilisinin, Fırtına’nın yakaladığı savunma başarısındaki payının çok büyük olduğu belirtiliyor.
Avcı, zorunlu olmadığı durumlarda stoper tandemini hiç bozmuyor. Hugo, defanstaki performansının dışında hücumdaki katkısıyla da öne çıkıyor. Ligde 2 defa gol atan başarılı isim, bu gollerle bordo-mavili takıma çok önemli 6 puan kazandırdı. Beşiktaş ve Hatayspor deplasmanlarında fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Trabzonspor’a galibiyet getirmişti.
FIRTINA’DA 3 EKSİK
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları olan Abdulkadir Ömür, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi forma şansı bulamayacak.
**KASIMPAŞA’DA 8 EKSİK
Ligde 29 puan toplayabilen ve en son deplasmanda Göztepe’ye 1-0’lık skorla yenilen İstanbul ekibinde 8 oyuncu forma giyemeyecek. Luckassen ile Aytaç Kara cezası nedeniyle sahada olamacak. Tarkan Serbest, Armind Hodzic ve Jeanvier’in sakatlığı devam ediyor. Kadro dışı kalan Koita’nın yanı sıra Erdem ile Thelin’in ise hastalığı bulunuyor. Teknik direktör Fuat Çapa, kadroda alternatif sıkıntısı yaşıyor.
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