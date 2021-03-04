Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı | Fırtına yeni seri peşinde

Maç öncesi 8 eksiği bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Fuat Çapa, farklı bir 11 sahaya sürerken, Trabzonspor’da ise 3 eksik bulunuyor. Son haftalardaki başarılı grafik sergileyen Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kasımpaşa karşısında moral bulmak için sahaya çıkıyor. KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI CANLI Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Kasımpaşa-Trabzonspor Süper Lig mücadelesinde hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor detayları ise haberimizde yer alacak. KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tosic, Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Bistrovic, Sadiku, Yusuf, Drinkwater, Varga, Hajradinovic Trabzonspor: Uğurcan, Edgar, Hüseyin (Serkan), Marlon, Hugo, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme İSTANBUL’DA RÖVANŞ ZAMANI

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan ve 7 golün atıldığı maçta Kasımpaşa 4-3’lük skorla galip gelmeyi başarmıştı. Fırtına, 3-1 öne geçmesine karşın sahadan mağlubiyetle ayrılırken, o karşılaşma Eddie Newton’un son maçı olmuştu. Trabzonspor, bugün İstanbul’da rövanşı almak için sahaya çıkıyor. Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe’ye ligin her iki maçında da kaybetmişti.

EN BÜYÜK KOZ ANTHONY NWAKAEME

Spor Toto Süper Lig’de en son 24. haftadaki Yeni Malatya karşılaşmasında gol atan Anthony Nwakaeme, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı’nın en önemli hücum silahı olacak... Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını boş geçen Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını ise çok seviyor. Nwakaeme’nin en çok gol attığı takım Kasımpaşa olduğu biliniyor. İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 lig maçında tam 6 defa rakip fileleri sarsan Nwakaeme’nin ayrıca 2 asisti bulunuyor. 4 maçta 8 defa skora katkı yapan Nwakaeme, müthiş serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Avcı’nın saha içi liderlik görevini verdiği deneyimli yıldız, hücum bölgesinde Trabzonspor’un kilit ismi olacak. HUGO MASKEYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe maçında burnu kırılan Vitor Hugo, özel bir maskeyle sahada oynayacak. Kritik periyotta takımını yalnız bırakmak istemeyen ve çok rahat etmemesine karşın maskeyle oynayabileceğini ifade eden Hugo, ilk 11’de yer alacak. Avcı’nın vazgeçilmezi olan Edgar-Hugo ikilisinin, Fırtına’nın yakaladığı savunma başarısındaki payının çok büyük olduğu belirtiliyor.