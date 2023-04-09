Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri sayım tamamlandı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geldi Bu sezon istikrarsız performansıyla dikkat çeken ve 3 defa teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa Trabzonspor'u yenmek istiyordu. Maç, 2-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı bugün (8 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başladı.

Maç, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.

TRABZONSPOR, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa Trabzonspor maçı için geri tamamlandı.

Kasımpaşa ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Trabzonspor ise Süper Lig'de çıktığı maçların 13'ünden üstünlükle, 5'inden eşitlikle, 8'inden yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta bulunuyor.

