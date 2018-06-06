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Kasımpaşa U13 takımının otobüsüne Beşiktaş taraftarından saldırı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 06.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

Futbol terörü bu kez altyapı oyuncularını vurdu. Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan U13 Ligi maçının ardından taraftarlar, Kasımpaşalı oyuncuları taşıyan otobüse saldırdı. Oyuncuların herhangi bir yara almadığı belirtildi.

Kasımpaşa U13 takımının otobüsüne Beşiktaş taraftarından saldırı!

Kasımpaşa Kulübü, U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcuların yer aldığı takım otobüsünün saldırıya uğradığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş JK Fulya Tesisleri'nde oynanan U13 Ligi müsabakası sonrası Kasımpaşa kafilesinin yer aldığı otobüse bir grup taraftar tarafından saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz."

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Kasımpaşa Beşiktaş

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