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Kasımpaşalı futbolcu Hajradinovic'ten Beşiktaş itirafı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:51 | Son Güncelleme

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic, Boşnak basınına konuştu, Sport1 internet sitesine çarpıcı açıklamalar yaptı. İstanbul ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, takımda kalıp kalmayacağı ve olası transfer durumuna yönelik değerlendirmede bulundu, Beşiktaş ile ilgili de itirafta bulundu.

Kasımpaşalı futbolcu Hajradinovic'ten Beşiktaş itirafı!

Transferi konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizen 26 yaşındaki futbolcu “Zamanı geldiğinde eğer gelen bir teklif de varsa, oturup bunu konuşacağız” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş’a transfer şansı var mı?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Boşnak futbolcu şu cevabı verdi: Bir gün Beşiktaş forması giymeyi isterim. Ama bakalım neler olacağını göreceğiz. Hiç bir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim.

Kasımpaşa olarak bir çıkış yakaladıklarını ve ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamanın hedefleri olduğunu aktaran Hajradinovic, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı konusunda da görüşlerini açıkladı: Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Geçtiğimiz yıllarda hep üst sıralarda yer aldılar. Umarım bu yıl hedefe ulaşır. Açıkçası bu beni sevindirir.

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