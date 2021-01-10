Kasımpaşalı futbolcu Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

TIRPAN'DAN VEDA MESAJI

Tirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve tüm kulüp çalışanlarına gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

