SPOR

Kasımpaşalı Trezeguet'ye Olympique Lyon kancası

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 01.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

Fransız basını ismi ara transfer döneminde Galatasaray'la da anılan Kasımpaşaı Mahmoud Trezeguet için Olimpique Lyon'un devreye girdiğini yazdı. Trezeguet, transferin gerçekleşmesi Marcelo'dan sonra Süper Lig'den Lyon'a giden ikinci oyuncu olacak.

Kasımpaşalı Trezeguet'ye Olympique Lyon kancası

Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile gösterdiği performansla adını tüm Avrupa'ya duyuran Mahmoud Trezeguet için Fransa'dan çarpıcı bir transfer haberi geldi.

France Football'un haberine göre Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı ile Olimpik Lyon ciddi şekilde ilgileniyor. Lyon'un Trezeguet'i transfer etmek için 7 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkarttığı iddia edilirken 24 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında düzenlenecek Afrika Şampiyonası'nda piyasasını daha da arttırabileceği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN 2. TRANSFER OLABİLİR
Fransız ekibi, geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'den Marcelo Guedes'i kadrosuna katmıştı. Trezeguet, Lyon'a transfer olması halinde Türkiye'den transfer edilen kadrodaki ikinci oyuncu olacak. Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de 10 gol ve 9 asist üretmişti.

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayınBu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
'Kazandığımız için mutluyuz''Kazandığımız için mutluyuz'
'Tercih hatalarımızın fazla olduğu bir oyun oynadık''Tercih hatalarımızın fazla olduğu bir oyun oynadık'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trezeguet Olympique Lyon Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Cüneyt Çakır'a dev görev

Cüneyt Çakır'a dev görev

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Galatasaray transfer için masaya oturdu

Galatasaray transfer için masaya oturdu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kasımpaşa'dan o paylaşıma tepki

Kasımpaşa'dan o paylaşıma tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'den 24 puan iddiası

Denizli'den 24 puan iddiası

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşalı Trezeguet'ye Olympique Lyon kancası

Trezeguet'ye sürpriz talip

Kasımpaşa ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergiler?

Kasımpaşa ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergiler?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.