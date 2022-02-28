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Kasırgada Vurgun filminin konusu nedir? Kasırgada Vurgun filminin oyuncuları kimler?

28.02.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen sinema filmi Kasırgada Vurgun bu sefer televizyon ekranlarında seyircilerle buluşmaya haIrlanıyor. Bu nedenle film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Kasırgada Vurgun filminin konusu nedir? Kasırgada Vurgun filminin oyuncuları kimler?

Kasırgada Vurgun filminin konusu nedir? Kasırgada Vurgun filminin oyuncuları kimler?

Orijinal adı 'The Hurricane Heist' olan Kasırgadaki Vurgun filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2018 yapımı aksiyon filmi izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Film, heyecanlı sahneleriyle ön plana çıkıyor. İşte Kasırgada Vurgun filminin konusu…

KASIRGADA VURGUN KONUSU NEDİR?

Kasırga tehdidi vaktinde fırsatçı suçlular ABD Mİnt tesisine sızar ve 600 milyon doları çalar. Ancak bir sorun vardır. Kasırga 5. kategori fırtınaya dönüşür ve ince düşünülerek hazırlanmış plan suya düşer. Hal böyle olunca sadece Maliye Bakanı temsilcisinin bildiği kasa şifresi lazım olur. Ancak temsilci bir müttefik bulur. Meteoroloji uzmanı kasırgadan korkar ancak hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmak ister. Bu süreçte fırtına bilgisi onun en güçlü silahıdır.

KASIRGADA VURGUN OYUNCULARI

Kasırgada Vurgun filmi Rob Cohen tarafından yönetildi. Filmde Toby Kebbell , Maggie Grace , Ryan Kwanten , Ralph Ineson , Melissa Bolona , James Cutler gibi önemli oyuncular rol almıştır.

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