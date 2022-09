Kaspersky, 2022 yaz aylarında çocukların en çok ilgilendiği konuları belirledi

İSTANBUL (AA) - Yeni Kaspersky araştırmasına göre, Big Floppa en popüler "mim", Stranger Things'in dördüncü sezonu yazın en trend dizisi oldu.

Şirket açıklamasına göre, yeni Kaspersky araştırması, 2022 yılı yaz aylarında çocukların en popüler ilgi alanlarını ortaya koydu. ​​​​​​​Veriler, Google ve YouTube aramalarından elde edildi.

İstatistiklere göre Stranger Things'in dördüncü sezonu, 23-29 Mayıs haftasında izleyiciler tarafından 287 milyon saat izlenerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunun yanı sıra çocuklar yeni oyunlar, "mim"ler ve blog yazarları da keşfetti. Kaspersky, araştırma kapsamında ebeveyn denetimi yazılımı Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından 1 Haziran-22 Ağustos 2022'de sağlanan anonim verileri analiz etti.

Çocuklar tarafından Google'da aratılan yazın en popüler "mim"i Big Floppa gibi görünüyor, zira tüm mim isteklerinin 5'te 1'i (yüzde 20) Big Floppa üzerineydi.

Bu yaz boyunca çocukların Google aramalarının yüzde 33'ü YouTube ile ilgiliyken, diğer çeşitli internet hizmetleri yüzde 18'i buldu. Bu yaz çocuklar, TikTok'tan (yüzde 5) daha çok yaratıcı sosyal ağ sitesi "DeviantArt" ile ilgilendiler (yüzde 6). DeviantArt sanatçılar veya sanat meraklıları için en büyük çevrim içi internet topluluğu olarak insanların sanat eseri yaratma ve paylaşma yoluyla bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.

Bunun dışında oyun yine aramaların en popüler kategorilerden biriydi ve aramalardaki payı yüzde 10 oldu. Özellikle Roblox, çocuklar arasındaki büyük popülaritesine rağmen Minecraft'ın (yüzde 9) çok ilerisine geçerek yüzde 33 ile lider oldu. Bu yaz sık yapılan bir başka arama isteği de Nintendo'nun kısa süre önce yayınladığı ve aramaların yüzde 5'ini alan "Pokemon Scarlet and Violet" idi.

Tüm çizgi filmler ve TV dizileri arasında (tüm YouTube sorgularının yüzde 16'sı) Stranger Things'in dördüncü sezonuna çocuklar büyük bir ilgi gösterdi. Çocuklar sadece diziyle ilgili videoları değil, başrolleri oynayan oyuncuları ve karakterleri de aramalarına konu ettiler. Bu sezonun en ünlü aktrisleri Millie Bobby Brown ve Sadie Sink oldu.

Stranger Things'in popülaritesi müzik alanına da taşındı (YouTube'daki müzik aramalarının yüzde 16'sı). Çocukların en sık aradığı videolar dördüncü sezondan klipler ve resimlerden oluşturulan bir video olan "Chrissy, Wake Up" ve ana karakterlerden birinin dinlemekten zevk aldığı Kate Bush'un Running Up That Hill (1985) parçasıydı.

"Pink Sauce (Pembe Sos)" "mim"i bu yaz ilginç bir fenomen haline geldi. Mim ilk olarak TikTok'ta ortaya çıkan ve yemekleri için pembe bir sos hazırlayan Chef.pii adlı blogcu tarafından oluşturuldu. Mimlere ek olarak çocuklar bu yaz YouTube'daki oyunlarla oldukça ilgiliydi. Bu kategori yüzde 27 ile en fazla istek sayısına sahip kategori olarak öne çıktı. En çok arananlar ise oyun blogcuları (yüzde 35) ve Minecraft konusunda uzmanlaşmış blogculardı (yüzde 27).

Yaptıkları meydan okumalar veya yaşam tarzı gibi çeşitli içerikleri filme çeken influencerlar, tüm çocukların sorgularının yüzde 20'sini aldı. Yazın en popüler bloggerı ise müzikle ilgili içerikler çeken Spencer X oldu. Spencer X'in YouTube'da 2,66 milyon abonesi ve TikTok'ta 55,1 milyon abonesi var.

- "Çocuklarınızın çevrim içi etkinliklerine ilgi göstermeyi ihmal etmeyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky web içerik analizi uzmanı Anna Larkina, çocukların ilgi alanlarının ve eğilimlerinin düzenli olarak hızla değiştiğini belirterek, "Kelimenin tam anlamıyla her çeyrekte yeni mimler, filmler ve kahramanlar ortaya çıkıyor. Örneğin ürpertici bir oyun olan The Backrooms bu bahar delicesine popülerken, şimdi 'Pokemon Scarlet and Violet' listenin başında yer alıyor. Tüm bu değişiklikleri takip etmek ebeveynler için oldukça zor olabilir. Bu nedenle ebeveyn kontrolü uygulamaları ebeveynlerin tüm trendleri ve konuları anlamasına yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukları çevrim içi ortamda güvende tutmak için şunları öneriyor:

"Çocuklarınızın çevrim içi etkinliklerine ilgi göstermeyi ihmal etmeyin. En sevdikleri dizileri birlikte izleyip izleyemeyeceğinizi veya birlikte müzik parçalarını dinleyip dinleyemeyeceğinizi sorun. Diğer bir seçenek olarak, çevrim içi ortamda güvende kalmak için kullanabilecekleri bazı güvenli uygulamaları birlikte öğrenebilirsiniz. Ebeveyn kontrolü uygulamaları iyi bir seçenek olabilir. Ancak çocuğunuza bu uygulamaların nasıl çalıştığını ve çevrim içi ortamda güvende kalmaları için neden gerekli olduğunu açıklamanız ve bu konuyu çocuğunuzla konuşmanız önemlidir.

Çocuklarınıza hassas bilgileri yalnızca mesajlaşma yazılımları aracılığıyla ve yalnızca gerçek hayatta tanıdıkları kişilerle paylaşılması gerektiğini anlatın. Bu konuda kendiniz bir rol model olabilir ve onlara iyi davranış örnekleri gösterebilirsiniz. Çevrim içi güvenlik önlemleri konusunda çocuklarınızla iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırın. Kendi alışkanlıklarınıza da dikkat etmeye çalışın.

Yemek yerken veya konuşurken akıllı telefonunuzu kullanıyor musunuz? Çocuklarınız alışkanlıklarınızı veya davranış kalıplarınızı taklit ediyor mu? Telefonunuzu ortadan kaldırdığınızda farklı bir şekilde tepki veriyorlar mı? Siber güvenlikle ilgili konuşmaları, çocuğunuzla oyunlar ve diğer eğlenceli formatlar aracılığıyla tartışarak daha eğlenceli ve ilginç hale getirebilirsiniz."