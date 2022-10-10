Kaspersky'den sosyal medya ve ruh sağlığı ile ilgili öneriler

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kullanıcılara siber zorbalık ve stres gibi konularda bir dizi öneriler sıraladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kabul ediliyor. Bu tarih, ruh sağlığıyla sosyal medya arasındaki bağlantıyı hatırlamak için iyi bir zaman olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte sosyal medya küresel ölçekte kişilere pek çok fayda sağlarken, endişeye, kaybolma korkusuna, siber zorbalığa, strese ve diğer etkilere neden olması gibi dezavantajlara da sahip bulunuyor. Bu nedenle Kaspersky uzmanları, teknolojinin çevrim içi stresi azaltmanın yanı sıra kullanıcıların kendilerini korumalarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin ipuçlarını paylaşıyor.

Önerilere göre, sosyal medyanın yeni çağında en güvenli yaklaşım, çevrim içi paylaşımlara çok dikkat etmek olarak öne çıkıyor. Aşırı paylaşım, kullanıcıları başkalarından gelen eleştirilere karşı daha savunmasız hale getirebiliyor ve bu da kaygıyı körükleyebiliyor. Aşırı paylaşımdan kaçınmanın bir diğer mantığı da kişisel verileri yabancılardan korumak. Kullanıcılar, harika bir tatil fotoğrafının yanında yanlışlıkla uçak bileti ayrıntılarını veya kişisel adres gibi verileri de paylaşabiliyor. Bu da kullanıcıların hesaplarını pek çok kullanıcının görüntülemesine neden olabiliyor. Bu nedenle dolandırıcılara kişisel bilgilerini kullanma şansı vermemek güvenli bir yaklaşım olarak biliniyor.

- Kaba ve sert yorumlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin

Kişi, çevrim içi ortamda ne kadar çok içerik yayınlarsa zorbalarla veya saldırganlarla karşılaşması o derece yüksek bir ihtimal olacak. Özellikle çocukların bununla yüzleşmek zorunda kaldığı koşullarda durum daha da zorlaşabiliyor. Uzmanlar, insanları kötü veya incitici yorumları ciddiye almamaya, üzülmemeye ve en önemlisi sırf bu nedenle hayallerinden vazgeçmemeye teşvik ediyor.

Açıklamada, şu önerilere yer verildi:

"Trollerin ve saldırganların asıl amaçları duyguları incitmek veya kişileri kışkırtmak olduğundan sürekli sizden bir tepki bekliyorlar. Saldırganlar ne kadar çok dikkat çekerlerse o kadar çok olumsuz yorum yazmaya devam edecekler. Zihinsel sağlığına zarar vermeden siber zorbalarla yüzleşmeleri için çocuklara olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkacağını öğretmeniz iyi olacaktır. Örneğin, trol gönderilerini görmezden gelme, olumsuz yorumları silme veya hakaretleri moderatörlere bildirme gibi. Yorumları kapatmak da iyi bir fikir olabilir. Bunlara ek olarak, sosyal ağlardan kaçınılan küçük molalarla dijital detoks uygulamak da fayda sağlıyor. Şirket bu noktada, insanların endişelerinden uzaklaşmasına ve sakin nefes almasına yardımcı olmak için bir dijital CyberSpa girişimi başlattığını hatırlatıyor."

- Sosyal hesaplarınızı meraklı gözlerden koruyun

Bir saldırganla yüz yüze gelme veya hassas bilgileri paylaşma riskini azaltmak için hesap gizliliği düzeyini artırmak iyi bir seçenek oluyor. Bu amaçla çeşitli sosyal ağlar farklı gizlilik ayarlarına sahip bulunuyor.

- Facebook

Facebook, hesapların gizlilik ayarlarını düzenlemeye yardımcı olan özel bir yardım merkezine sahip. Facebook, siber zorbalıkla mücadele için çeşitli araçlar sunuyor. Gençler İçin Siber Zorbalıkla Mücadele Merkezi buna güzel bir örnek oluyor. Kullanıcılar, içeriklerinde onları kimlerin etiketlediğini takip edebiliyor. Bu, Chronicle & Tags ayarlarında yapılabiliyor. Kişinin, daha önce kullanıcı etiketiyle yayınlanmış materyalleri kontrol etmesi iyi bir seçenek olabiliyor. Kişi, "Etkinlik Günlüğü" sayesinde ilişkilendirilmek istemediği materyalleri kaldırabiliyor.

- Instagram

Kullanıcılar, istenmeyen ziyaretçileri bilgilendirmeden hesaplarını onlardan korumak için kısıtlayıcı araçları kullanabiliyor. Gizlilik ayarının değiştirilmesi, içeriği kimlerin izleyip yorum yapabileceğini belirlemeye olanak tanıyor.

Kullanıcılar, platformda gönderilerinin altındaki yorumları yönetebiliyor. Instagram, kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriği takip ediyor. Platform, olası ihlalleri görürse kişinin sınırları aşan bilgileri yayınlamak üzere olduğunu bildiriyor.

- Twitter

Twitter'ın yardım ve tavsiye için Çevrimiçi Zorbalık yardım merkezi bulunuyor. Bildirim filtrelerinin genişletilmesi, kullanıcıların bildirim aldıkları hesapları filtrelemesine olanak tanıyor.

Bir diğer etkili adım da kullanıcıları engelleme seçeneği olarak öne çıkıyor. Bu; engellenen hesapların kişiyle paylaşımda bulunmasını, tweet'lerini görmesini ve özet akışını okumasını engelliyor. Özel Twitter Yardım Merkezi, kullanıcılara kişisel verilerini ve tweet'lerini korumak için gerekli tüm araçları sağlıyor.

- TikTok

TikTok, zorba davranışları tespit etmeye ve bunlara karşı önlem almaya yardımcı olan bir kılavuza sahip. Kişisel hesapta video gizlilik ayarlarını yapılandırmak, kullanıcıların her videoyu kimlerin görüntüleyebileceğini seçmelerine olanak tanıyor ve kişisel videoların yüklenmesini kısıtlıyor. İstenmeyen yorumlar filtresi, zorbalıktan korunmak için videolardaki yorumlarda veya canlı yayınlarda engellenecek anahtar kelimelerin bir listesinin oluşturulmasına olanak tanıyor. Kullanıcı filtresi, kullanıcının videosuna Düeti kimlerin ekleyebileceğini seçmeye olanak tanıyor. Aile ayarları, kullanıcıları güvende tutuyor ve kişisel sınırları aşmadan yaratıcı çabalarında onları destekliyor.

