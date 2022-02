Kaspersky'nin "Yönetilen Hizmet Sağlayıcı" satışları 4 kat arttı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 2019-2021'de Yönetilen Hizmet Sağlayıcı (MSP) satışlarını başlangıç noktasının 4 katına çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, MSP Vakfı projesinin ilk 3 yılında yönetilen hizmet sağlayıcıları arasındaki satışlarda 4 kat büyüme elde etti. Ayrıca, aktif iş ortaklarının sayısı 2018'den bu yana 3,5 kat arttı ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Afrika'daki ülkelerde büyüme yaşandı.

MSP pazarının gelecek birkaç yıl içinde ikiye katlanması ve 2028'de 557,10 milyar dolara çıkması bekleniyor. MSP'lerin çoğunluğu sadece müşteri tabanında artış görmekle kalmıyor, aynı zamanda hizmet portföylerini genişletmeye odaklanıyor.

2019-2021 arasında Kaspersky, MSP satışlarını başlangıç noktasının 4 katına çıkardı ve 2021'de yıllık bazda yüzde 75 büyüme gösterdi. Bu küresel girişimin bir parçası olarak Fransa, İtalya, Kuzey ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika, Rusya, Afrika ve Brezilya gibi bölgeler de büyüme gösterdi.

Kaspersky, MSP Vakfı projesi kapsamında faturalandırma süreçlerini otomatikleştiren ve iş ortaklarıyla satıcılar arasındaki iş etkileşimlerini kolaylaştıran araçlar geliştirdi. 2020'de kullanıma sunulan özel iş ortaklığı programı ve Lisans Yönetim Portalı ile MSP'lere esnek günlük faturalandırmayla uyumlu finansal koşullar sağlandı. İş ortakları artık self servis portalında lisansları hızlı ve kolay bir şekilde yönetebiliyor ve güvenlik hizmetlerini düşük maliyetli bir yaklaşımla pazara daha hızlı sunabiliyor. Yeni kullandıkça öde abonelik planı, MSP'lerin OPEX modelinden yararlanmasına ve müşterilerinin istediği zaman lisans koşullarını değiştirmesine olanak tanıyor.

Kaspersky ürünleri, MSP'lerin müşterilerin uç noktalarını ve bulut iş yüklerini tehditlerden otomatik olarak korumasını sağlıyor. Ayrıca Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum ve Kaspersky Managed Detection and Response gibi ürünler de MSP'lerin dahili güvenlik ekiplerini algılama ve inceleme araçlarının yanı sıra, analitik uzman gücü, bilgi ve hizmet sağlama konusunda donatıyor. Portföy ayrıca MSP'lerin finans ve bankacılıkta ATM ve POS gibi gömülü cihazların güvenliğini sağlamasına, endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) korunmasına yardımcı olan ürünler de içeriyor. MSP'ler buluttaki tek bir konsoldan çalışırken, çeşitli katmanları ve ürünleri kullanarak hizmetlerini müşterileri için özelleştirebiliyor.

Kaspersky, MSP Vakfı'nın 3 yıllık projesinin başarısını takiben MSP işletmelerine yatırım yapmaya devam edecek. Şirket, özellikle güvenlik hizmeti sağlayıcıları (MSSP'ler) için daha fazla ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra, bulut öncelikli bir yaklaşımı ve birçok rutin işlemin otomasyonunu desteklemeye devam etmeyi, daha fazla ürünü birleştirilmiş MSP'ye hazır tek bir yönetim platformuna entegre etmeyi planlıyor.

- "Uzun bir yol kat ettik ve iş ortaklarımız bunun farkında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESW BT İş Danışmanları Profesyonel Hizmetler Müdürü Dan Driezen, "Kaspersky'nin gerçek iş ortaklıkları oluşturmasına büyük değer veriyoruz. Şirket yüzde 100 kanal odaklı yaklaşıyor ve proaktif olarak bizi satış, pazarlama ve sponsorluk girişimlerine ve teknik eğitimlere katılmaya davet ediyor. Kaspersky ile yıllar boyunca yakın çalışmanın bir başka sonucu da derin bir siber güvenlik bilgisi ve anlayışı oluşturmamıza sürekli yardımcı olması." ifadelerini kullandı.

levigo Systems Genel Müdürü Vincenzo Biasi de "Bu model, küçük müşterilere makul, rekabetçi fiyatlarla hizmet vermemizi sağlayan çok çekici bir model. Bunun herkes için olumlu etkileri var. Lisans Yönetimi Portalı (LMP) yaklaşık bir yıldır hizmet veriyor ve lisanslarımızı yönetmek, rezervasyon yapmak, iptal etmek, ölçeği büyütmek veya küçültmek için ihtiyacımız olan her şeyi sunuyor. Her şeyi işte bu kadar kolay ve bağımsız bir şekilde yapabiliyoruz. Burada self servis çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky Kurumsal İş Başkan Yardımcısı Veniamin Levtsov ise uzun bir yol katettiklerini ve iş ortaklarının bunun farkında olduğunu belirterek, "Çabalarımız, En İyi Yönetilen Hizmetler Ortağı (MSP) Programı kategorisinde bir MSP İnovasyon Ödülü ile ödüllendirildi. Bundan sonra da daha fazla MSP geliştirmesi için süreç otomasyonuna, portal işlevselliğinin iyileştirilmesine ve daha fazla ürünün MSP-hazırlık konseptiyle uyumlu hale getirilmesine daha fazla odaklanacağız. Bu girişimler, bayilerimizi yönetilen güvenlik hizmeti ortaklarına dönüştürme vaadini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.