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Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

31.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.

Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.

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