Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'un Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar arasına seçilen Kastamonu Belediyespor'un rakiplerinin belli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kastamonu Belediyespor'un B Grubu'nda CSKA (Rusya), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubjana (Slovenya), Odense Handbold (Danimarka), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Metz Handball (Fransa) ve IK Savehof (İsveç) takımlarıyla mücadele edileceği kaydedildi.



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