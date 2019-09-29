Kastamonu'da ayı saldırıları vatandaşları tedirgin etti

Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ve kış uykusu öncesi gereken yiyecekleri depolamak için ormanlık alanda yiyecek bulamayan boz ayılar, yerleşim yerlerine kadar indi. Kastamonu genelinde ayıların saldırdığı 17 büyük hayvan telef olurken, hayvan otlattığı sırada ayının saldırdığı 2 kişi de yaralandı. Büyükbaş hayvanların yanı sıra ayrıca 4 köpek, 1 eşek ve 1 koyun da ayının saldırısı sonucunda telef oldu. Vatandaşların evlerine kadar gelen ayılar köylülerin sebze ve meyve bahçelerine de büyük zarar verirken, içerisinde bal var zannettiği arı kovanlarını parçaladı. YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORLAR



Hayvanlarını otlatmaya, hatta evlerinin önüne çıkmaya korkan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. Ayı saldırılarının arttığı sadece son 1 haftada Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde 3, Araç ilçesinde 2, Azdavay ilçesinde 1, Cide ilçesinde 3, İnebolu ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 3, Küre ilçesinde 1, Şenpazar ilçesinde 1, Doğanyurt ilçesinde 2 olmak üzere 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Sahipleri, kaybolan hayvanlarını ayı parçalarken buldu. Araç ilçesinde 1 ve Cide ilçesinde de 1 olmak üzere hayvanlarını otlatmak için meraya giden toplam 2 kişi de ayıların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 2 kişi, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da aç kalan ayılar arı kovanlarına dadandı KASTAMONU'DA 800 BOZ AYI BULUNUYOR



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, ayı popülasyonunun en fazla görüldüğü Kastamonu’da yaklaşık 800 boz ayının olduğu tahmin ediliyor. Yüzde 67’si ormanlarla kaplı Kastamonu’da boz ayılar, en çok Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun olarak yaşıyor. Hemen hemen her gün ayıların saldırısına maruz kalan vatandaşlar, geçimlerini tarım ve hayvancılık ile sağladıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. "İNSANI DA PARÇALAYABİLİR"



Ağlı ilçesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Ağlı Kabacı Köyü Muhtarı Ramazan Turan, “Bütün köylülerimizin önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Arıcılık, seracılık bunlarla geçimini sağlıyorlar. Son 4-5 seneden beri ayı istilasına uğramış durumdayız. Bu sorunu 4-5 seneden beri çekiyoruz. Ayılar bundan 1-2 sene önce seramızı, bahçemizi, meyve ağaçlarımızı mahvetti. Arılarımızın ballarını yiyor. Bağ ve bahçeyi mahvediyor. En son olayda canlı bir tosunumuzu aldı götürdü. Köpeğimiz tosunumuzu ormanda buluyor. Başında da ayı var, telef etmiş. Biz bunun bir çözümünü istiyoruz. Çok mağduruz. Artık canlı hayvanlara saldırmaya başladı. Artık kapı önlerine gelmeye başladı. Hayvanlarımıza, çoluğumuza çocuğumuza sıkıntı oluşturuyor. Vatandaş evinden dışarı çıkmaya korkuyor. Kapımın önüne kadar geldi. Bir müddet sonra ayılar insanlara saldırmaya başlayacak. Şu an bir canlı hayvana zarar verdiyse 2 gün sonra bu insana da zarar verebilir. İnsanı da parçalayabilir. İnsanı da telef edebilir. O zaman ne olacak? Önceden bunun önlemini alabilirsek sorunu çözeriz. Bir şey yapmamız gerekiyor. Yetkililerin burada bizi duyması gerekiyor.” dedi.

AYI SALDIRILARI ARTTI

Son günlerde ayıların saldırılarının arttığını söyleyen Veteriner Hekim Sedat Bal, “Bunun yanında sadece hayvanlara olan saldırı eğiliminin değil ki bundan birkaç ay önce Ağlı ilçemizin Dikmen Mahallesi’nde insanların rehin aldığını izledik. Bunların başlıca nedenleri arasında doğal gıda kaynaklarının azalması yatıyor. Bu yüzden insanların hayvanlarına dahi saldırıyor. Aslında bunların yanı sıra insan olarak bizim de yaptığımız hatalar var. Bunların başlıca nedenleri yol yapım çalışmaları, madencilik çalışmaları, kesim alanlarının genişletilmesi ayıların yaşam alanlarını daraltmıştır. Buna bağlı olarak aç kalan hayvanlar illa ki hayvanlara saldırıyor.” diye konuştu. "ÖLÜ TAKLİDİ YAPMAYIN KAÇIN"



Ayıların aromalı yiyeceklerin kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildiğini belirten Bal, “Normal şartlar altında ayılar insanlara zarar verecek eğilimde olan hayvanlar değildir. Ancak aç kaldıkları zaman tabii ne yapabileceklerini bilemeyiz. Mümkün mertebe ayılar insana zarar vermez. Ancak karşılaştıkları durumda normal prosedür hareketsiz kalınması ve ölü taklidi yapılmasını söyler. Bu en son noktaya kadar yapılmaması gereken bir şey. Mümkün mertebe kaçsınlar. Bunların önleminin alınması için bakanlığımızın geniş çaplı çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayıların saldırılarının son günlerde artmasının nedenleri arasında artık malum önümüz kış, kış aylarına girmeden önce ayılar hiperfaji dediğimiz bir döneme giriyor. Bunların aşırı beslenme eğiliminin artması gerekiyor ki kış uykusuna yatacaklar. Bu aslında ayıların elinde olmayan bir neden. Psikolojilerine baktığımız zaman bu hayvan beslenecek. Neyle beslenecek? En yakın yerle beslenecek. En yakın yer dediğimiz neresi? Bu hayvanların aşırı bir koku alma becerileri var. Bu koku alma becerileri arasında aromalı yiyecekler dediğimiz yiyecekler var. Ve kilometrelerce öteden bu kokuyu alabiliyorlar. Ayılar atılan çöpteki aromanın kokusuna dahi gelebiliyorlar. Bu durum biz insanlarla ayıları karşı karşıya getiriyor. Bunların önlemi alınabilir ama yine insanların yapabileceği bir şey yok. Yine bakanlık tarafından önlem alınabilir.” şeklinde konuştu.