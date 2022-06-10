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Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

10.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayıp kendini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu merkezli İstanbul, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Mersin ve Gaziantep'te 10 milyon liraya yakın para ve ziynet eşyası aldığı tespit edilen 9 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı farklı illerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen delillere de el konuldu.

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dolandırıcılık Kastamonu

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