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Kastamonu Valisi Çakır, su baskını yaşanan Bozkurt'ta incelemelerde bulundu:

27.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok" - "(İlişi köyü) Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Çakır, AA muhabirine, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

İnebolu ilçesinde ise sabah saatlerindeki ciddi durumun taşkın seviyesine gelmeden stabilleştiğini anlatan Çakır, "Orada da çay yüksek seviyede geçiyor ama çarşı boyunda arkadaşlarımız tahkimat çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor. Burada da su baskınlarımız oldu. Kara yoluyla köyün arasındaki kot farkından dolayı kara yolunu yarmak suretiyle oradaki suyu da boşaltıyoruz. Allah'a şükür, orada da bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Bölgede yağışın devam ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Diğer ilçelerimizde, Çatalzeytin, Şenpazar, Doğanyurt, İnebolu'da, şehir merkezlerinde taşkın seviyesine gelmedi. Şu an sadece Bozkurt'ta dere kenarlarına yakın yerlerde bodrum katlarını su bastı. Evlerin zemin katlarında su var ama oraları daha önceki afetten sonra ikamete kapatmıştık. Dolayısıyla yağmur diner dinmez hızlı şekilde suyun tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yağışlar gün boyu devam edeceği için tüm vatandaşlarımızın dere kenarlarında evlerinin zemin, bodrum katlarından uzak durmalarını, mümkünse daha yüksek yerlere komşularına ya da bu amaçla açmış olduğumuz yurtlara, okullara gitmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olursa inşallah can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız."

Çakır, İlişi Çayı'nda da suyun dere yatağında aktığını vurgulayarak, "Sadece patlayan yerden şehre paralel şekildeki konutların altını basacak şekilde geldi. Çarşı merkezinde ona yakın dükkanımızın da bodrum katlarını su bastı." dedi.

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