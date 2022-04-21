Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan R.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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