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Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

21.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan R.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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fetö Kastamonu

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