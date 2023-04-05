YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da berberler depremzedeler için seferber oldu

Kastamonu'da berberler depremzedeler için seferber oldu

05.04.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da berberler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayıp moral veriyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen depremzedelerdeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkileri gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşların desteği sürüyor.

Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de KYK yurtlarını ziyaret ederek, depremzedelerin tıraş, saç kesimi gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak moral sağlıyor.

Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, zanaatlarıyla depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Yaraların, sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Kıcıroğlu, "Depremzedelerimiz burada oldukça bu hizmetimiz her ay sürecek. Ayrıca daha önce deprem bölgesine 9 gönüllü berber ve kuaför yollamıştık. Oradaki depremzedelere bu hizmetin psikolojik olarak da çok iyi geldiğini fark ettik. Ramazan Bayramı'nın ardından bir otobüs oda üyesiyle deprem bölgesine giderek depremzedelerin kişisel bakımlarını karşılayacağız." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyorKastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemiİzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
Berber Kastamonu Kahramanmaraş

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
12:53
İkindi
16:29
Akşam
19:20
Yatsı
20:43

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Emin eczanesi
Merkez
Kürkçüoglu eczanesi
Merkez
Yeni saglik eczanesi
Bozkurt
Cevdetin eczanesi
Cide
Küre eczanesi
Kure
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.