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Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

12.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu'da binanın 6'ncı katından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kastamonu'da bir binanın 6'ncı katından düşen kadın öğretmen, yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla akrabalarını ziyarete giden Öznur Çörekçioğlu, İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'taki binanın 6'ncı katındaki dairenin balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çörekçioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çörekçioğlu'nun Merkez Ortaokulunda fen bilimleri öğretmeni olduğu öğrenildi.

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