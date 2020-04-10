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Kastamonu'da bir mahalle daha karantinaya alındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.04.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Talipler köyünün uygulama dışında kalan Şadibey Mahallesi'nin de bugün itibarıyla ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalara rağmen koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş çıkışlara izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kentte daha önce 7 köy ve 13 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı.

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