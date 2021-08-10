YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

10.08.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bük köyünde B.K. ile Buğra Meriç (28) ve Cihangir Özcan (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine B.K, av tüfeğiyle Meriç ve Özcan'a ateş etti.

Meriç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Özcan ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdiKarnındaki ağrıyı gaz sancısı sandı, safra kanalından çıkanlar şaşkına çevirdi
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Kastamonu'da HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardıKastamonu'da HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
12:55
İkindi
16:46
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Gemlik Belediyesinin ilk kadın ağır vasıta şoförü Sevda Yaruk direksiyon başına geçti:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Aydın'da otluk alanda çıkan yangın vatandaşların da desteğiyle söndürüldü

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.