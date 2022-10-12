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Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.10.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nu Taşköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Badembekdemir köyü mevkisinde Uğur Çalışkan idaresindeki 37 AG 626 plakalı otomobil devrildi.

Kazada sürücü ile Adem Arslan yaralandı. Çalışkan, Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Kastamonu

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