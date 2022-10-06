YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

06.10.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

İnebolu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 15 kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

Bir süre sonra 15 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Düğün yemeğinden 100 davetlinin yediği öğrenildi.

Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi yaralandıKastamonu'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştıYeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kastamonu İnebolu

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
12:38
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:46
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.