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Kastamonu'da eğitime kar engeli

17.01.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine ara verildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan, kar nedeniyle kent merkezi ile 13 ilçede tüm okullar, 3 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

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