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Kastamonu'da eğitime kar engeli

17.03.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Yatılı Bölge Ortaokulu hariç tüm okullarda 18 Mart Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:58
İkindi
16:19
Akşam
19:00
Yatsı
20:20
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

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