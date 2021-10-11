YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

11.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan yaşlı adam hastanelik oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 80 yaşındaki köylü, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Fasıllar köyü Yazı Mahallesi'nde İsmail Kuru'ya (80) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti.

Civardaki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Kuru'ya ait ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale etmek isterken yaralanan Kuru, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
Sevgililer gününde öldürmüştü! Savunması pes dedirtti: Yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorumSevgililer gününde öldürmüştü! Savunması pes dedirtti: Yakınlarının yanında konuşmaya zorlanıyorum
Yaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdiYaşlılar Günü etkinliğine katılan kadınlar güzel bir gün geçirdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:37
İkindi
15:44
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.