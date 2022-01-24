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Kastamonu'da jandarma ekipleri evlerine gidemeyen öğrencilere yardım etti

24.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da jandarma ekipleri evlerine gidemeyen öğrencilere yardım etti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde okulların yarıyıl tatiline girmesine rağmen kar nedeniyle evlerine gidemeyen öğrencilere jandarma ekipleri yardım etti.

Küre Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören öğrenciler okulların tatil olmasının ardından kar yağışı nedeniyle evlerine dönemedi.

Kar yağışının her geçen gün etkisini artırması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girdi.

Jandarma ekipleri, okulda bulunan 8 öğrenciyi alarak, iş makinelerinin açtığı yolda ilerleyip ailelerine teslim etti.

Ekipler, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı alanlarda bazı öğrencileri kucağında taşıdı.

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