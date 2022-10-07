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Kastamonu'da kireç çözücü içen 3 çocuk taburcu edildi

07.10.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kireç çözücü içen 3 çocuk taburcu edildi

Kastamonu'da kireç çözücü içtikleri için hastaneye kaldırılan 3 çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afganistan uyruklu Farzane H. (2), Zeynab H. (4) ve Zahra H. (1), evde buldukları kireç çözücüyü içti.

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

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Kastamonu kireç çözücü

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