Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da bir haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14-20 Ocak'taki denetimlerde, maske takmayan 2, sosyal mesafe kurulana uymayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye toplam 51 bin 350 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine riayet etmeyen 2 kişinin ise yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu kurula uymayan 1 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

