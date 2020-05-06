Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynadığı belirlenen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bir evde yapılan aramada, ev sahibi S.S. ve birlikte yaşadığı S.A. isimli kadın ile K.E, Y.K. ve Y.C'nin kumar oynadığı tespit edildi.

Bu kişilere Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandı.

S.S. ve S.A'ya ayrıca, "kumar için yer ve imkan sağlama" iddiasıyla 1225'er lira para cezasısı da kesildi.

