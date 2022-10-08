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Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

08.10.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

Kastamonu'da, düğün sırasında maganda kurşunu isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kurt köyünde düzenlenen düğünde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan O.Ç. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüseyin Başören sırtından vuruldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başören hayatını kaybetti.

O.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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