YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor

Kastamonu'da ölen polisin bahçesine gömdüğü söylenen el bombaları aranıyor

31.08.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ay önce hayatını kaybeden polis memurunun evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen el bombaları için arama çalışması başlatıldı.

Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan polis Mustafa Odabaşıoğlu (63), bir ay önce hayatını kaybetti. İlçede 2 katlı müstakil evde yaşayan Odabaşoğlu'nun kızı S. Odabaşoğlu evin tıkanan giderini açtırmak istedi.

İddiaya göre Mustafa Odabaşoğlu'nun eşi F. Odabaşoğlu ise eşinin evin bahçesine el bombaları gömdüğünü, eşinden korktuğu için bunu daha önce söyleyemediğini ifade etti. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler evin bahçesinde kazı çalışması başlattı.

Mahallede ikamet eden Nevin Tahtacı, AA muhabirine, komşularının bahçesinde kazı çalışması başlatıldığını söyledi.

El bombalarının 2006 yılında gömüldüğünün iddia edildiğini anlatan Tahtacı, "Bir süre önce vefat etti. El bombalarını bahçesine gömmüş. Gömdüğünden eşinden başka kimsenin haberi yok. Geçenlerde vefatından sonra evin gideri tıkandığı için kızı kazdırmak istedi. Annesi de kızına durumu anlatmış. O da polise ihbar etti. Hepimiz merakla bekliyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğulduŞanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
İnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştıİnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştı
Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal olduAyağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Anahtar Kelimeler:
polis Kastamonu el bombası

Kastamonu Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
12:50
İkindi
16:32
Akşam
19:28
Yatsı
20:54

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Sağlik eczanesi
Merkez
Emin eczanesi
Bozkurt
Ümit eczanesi
Cide
Kökten eczanesi
Inebolu
Küre eczanesi
Kure
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.