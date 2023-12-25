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Kastamonu'da ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

25.12.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun 300 rakımlı noktalarından itibaren etkili oldu.

Abana güzergahı tarafında Arpalıkbaşı'dan başlayarak Odayboğazı, Ortasökü ve Çiçekyayla mevkileri ile Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte ormanlar beyaza büründü.

Beyaz örtü, macera ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisi çeken, zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yaralıgöz Dağı'nı kapladı.

Beyaza bürünen Kastamonu ormanları​​​​​​​ dron görüntülerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kastamonu Abana Bozkurt Çatalzeytin Karadeniz ormanlar

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Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
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