Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik bir ikametgaha operasyon düzenledi.

Operasyonda yeşil reçeteye tabi 896 hap ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alındı.

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