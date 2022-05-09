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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

09.05.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik bir ikametgaha operasyon düzenledi.

Operasyonda yeşil reçeteye tabi 896 hap ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alındı.

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