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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

09.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 51,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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