Kastamonu'da yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

Kastamonu'da bir evden yaklaşık 400 bin lira değerinde altın çalan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'nde bir ikametten altın ve ziynet eşyası çalındığı yönündeki ihbarın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramada yaklaşık 400 bin liralık külçe ve 2 çeyrek altın ile 3 bin 850 dolar ele geçirildi.
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