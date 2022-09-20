YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonulu girişimci sel felaketinden etkilendi modüler güneş enerjisi panelleri üretti

Kastamonulu girişimci sel felaketinden etkilendi modüler güneş enerjisi panelleri üretti

20.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci Kerami Koçmar: - "Felakette arkadaşlarımız 'Keşke mum ışığı kadar bir ışığımız, iki telsizin haberleşebileceği kadar bir enerjimiz olsaydı' dedi. Biz de bu sürecin ardından "İlimiz, ülkemiz ve dünya için neler yapabiliriz?' dedik" - "En kötü şartlarda güneş ışığından elektrik üretmeye başladık. Bunu da dikey yapıda ve modüler yapıda yaptık"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bir girişimci, Bozkurt'ta geçen yılki sel felaketi sonrası yaşanan enerji ihtiyacından yola çıkarak modüler güneş enerjisi panelleri üretti.

Kastamonu'da güvenlik kamera sistemleri üzerine iş yeri bulunan Kerami Koçmar, 11 Ağustos 2021 yılındaki sel felaketinin ardından güneş enerjisi sistemleriyle ilgili çalışmalara başladı.

Koçmar, güneş enerjisi panellerini modüler hale getirerek, taşınması ve kurulumu kolay "enerji direkleri" oluşturdu.

"Enerji direkleri"nin içini ise görüntü aktarımı yapabilen sistemler ve bataryalar ile güçlendiren Koçmar, bir günlük dolumla beş gün kesintisiz çalışabilen aydınlatma, kamera ve şarj ünitesi sistemi üretti.

Türkiye Patent ve Marka Kurumundan patent alan Koçmar, ürettiği "enerji direkleri"nden birini Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne test amaçlı verdi.

Ürün, kazaların sıklıkla yaşandığı Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) yaklaşık iki aylık testi başarıyla tamamladı.

Kerami Koçmar, AA muhabirine, "Felakette arkadaşlarımız 'Keşke mum ışığı kadar bir ışığımız, iki telsizin haberleşebileceği kadar bir enerjimiz olsaydı' dedi. Biz de bu sürecin ardından, 'İlimiz, ülkemiz ve dünya için neler yapabiliriz?' dedik. Ekibimle birlikte bu sistemi üretmeye başladık." dedi.

Ürettikleri ürünü her türlü zorlu hava koşulunda denediklerini anlatan Koçmar, şöyle konuştu:

"En kötü şartlarda güneş ışığından elektrik üretmeye başladık. Bunu da dikey yapıda ve modüler yapıda yaptık. Bir yıldır bütün testlerimiz bitti. İlk önce aydınlatma ile başladık. Kış şartlarında, bir günlük enerjiyle, hiç güneş görmeksizin beş günlük aydınlatmayı sağladık. Bunun devamında bizim bu ürünümüzün daha komplike olabileceği düşüncesiyle AR-GE'ye devam ettik. Daha sonra görüntüleme sistemlerini de çalıştırmayı başardık. Bunu Kastamonu'da yağışlı ve en kötü hava şartlarında KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) düzeyinde denemesini yaptık. Biz güneşle ve gün ışığıyla enerji toplayan bir direk ürettik ve bunun AR-GE'sini yaptık ve patentini aldık, yerli üretim olarak şu anda kullanıma sunmaya hazırız."

- "Bunu istediğiniz yere kurabilirsiniz"

Ürünün kurulumunun çok pratik olduğunu ifade eden Koçmar, "Güneşin ve gün ışığının ulaştığı her yerde, şebeke veya internetten tamamen bağımsız, kazısız, güneşle ve aydınlıkla çalışabilen bir sistem ürettik. Bunu istediğiniz yere kurabilirsiniz. Dağ olabilir, köy girişi olabilir, açık alan olabilir. Güneş ve gün ışığının olduğu her yerde biz enerji üretmeye hazırız." diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünün şarj istasyonu olarak kullanılabileceğini de söyleyen Koçmar, "Orman yangınlarımız oluyor. Ormanlardaki dronların şarj ünitesi olabilir. Kablosuz aktarım yapabiliyor. " diye konuştu.

Ürünle büyük bir firmanın ilgilendiğini anlatan Koçmar, üretime devam ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandıKastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Bursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybettiBursa'da tırın çarptığı seyyar satıcı hayatını kaybetti
Trafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşıTrafik kazasında ölen öğrencinin okulunda hüzünlü dersbaşı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu güneş enerjisi kamera panel sel felaketi

Kastamonu Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:23
Öğle
12:44
İkindi
16:10
Akşam
18:54
Yatsı
20:15
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.